Студент Казанского федерального университета с письмом обратился к временно исполняющему обязанности ректора вуза Дмитрию Таюрскому. Молодой человек потребовал провести служебную проверку в отношении двух преподавателей КФУ, сообщил telegram-канал "Ветер".

В своем послании студент просит провести проверку в отношении доцента ИФМиБ Равиля Зелеева и заместителя директора ИМО Виктора Туманина.

Он указывает, что преподаватели ведут себя агрессивно по отношению к участникам пикетов, а потому считает, что нужно применить к ним дисциплинарные меры.

Ранее появилась информация, что Равиль Зелеев лично срывал на Баумана листовки с призывами закончить военную операцию на Украине и сломал очки одному из пикетчиков. Виктор Туманин испортил одиночный пикет девушке-студентке, которая стояла на улице с антивоенным плакатом. Он отнял плакат и смял его.