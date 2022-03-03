Жители Набережных Челнов заметили в небе над городом странный летающий объект. Он внешне сильно напоминает большое кольцо дыма, но очевидцы загадочного явления говорят, что это был точно не дым. Объект удалось снять в Замелекесье и на БСИ.

Очевидцы отметили, что кольцо двигалось и по мере продвижения вперед сужалось.

Подобные, напоминающие дым кольца видели ранее жители Казахстана, Великобритании, США, Португалии и Италии. Никто пока не может точно сказать, что это за явление.