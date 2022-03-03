Сегодня, 3 марта, рано утром у остановки "Колхозный рынок" в Казани задымился трамвай. Причиной ЧП стало обледенение на контактной сети, сообщает МУП "Метроэлектротранс".

Между проводом и вставкой пантографа произошла дуга, искра попала на крышу вагона и вызвала задымление пластиковых деталей. Водитель вызвал пожарных, но своими силами еще до прибытия расчета смог устранить задымление при помощи огнетушителя.

Пострадавших нет, трамвайное движение восстановлено, проблемный вагон направили в депо, где с ним разберутся специалисты.