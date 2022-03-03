Татарстан создал оперштаб для экономики, а в Казани эвакуировали «Мегу»: Главное на утро 3 марта

Пока в США говорят о третьей мировой войне, Татарстан создал оперштаб для устойчивого развития экономики. О политике и не только – в утреннем дайджесте.

ПОГОДА

В четверг, 3 марта, в Татарстане будет облачная погода с прояснениями. Утром в отдельных районах туман. Днём преимущественно без осадков. Дневная температура воздуха составит от -4 до +1 градуса.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

За минувшие сутки в регионе выявили 1 977 новых инфицированных, общее число заболевших с начала пандемии составило 119 389 человек. Госпитализированы 193 человека, остальные лечатся на дому.

ТРАНСПОРТ

По данным синоптиков, на дорогах образуется гололедица, местами туман. Водителей и пешеходов в условиях тумана и плохой видимости просят сохранять бдительность и быть очень осторожными.

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Откосить не получилось: Татарстанца, который не являлся в военкомат по повесткам, будут судить

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Фото: vecherka-spb.ru

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Ежегодно 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха или Всемирный день слуха. Он учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

На сегодняшний день потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире.

Предполагается, что в этот день медицинские и волонтерские организации в разных странах должны проводить мероприятия, направленные на то, чтобы повышать осведомленность населения о возможных проблемах, связанных со слухом. ИМЕНИНЫ В этот день именины празднуют Павел, Василий, Виктор и Владимир.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 3 МАРТА

В этот день отмечается народный праздник – день птицы Овсянки, которую считают предвестницей весны. Наши предки говорили, что то, как вы проведете сегодняшний день, повлияет на то, каким будет ваш год. Православные христиане третьего марта тут память святителя Льва I Великого.

Что можно делать

Финансовое благополучие можно привлечь в дом, если хозяйка в этот день приготовит много разных блюд. Чем больше многообразие пищи на столе, тем богаче станет семья. Чтобы год был удачным, стоит надеть что-нибудь желтое.

Что нельзя делать

Запрещено надевать в этот день темные вещи, иначе вас ждет траур. Неприятности и горе может принести выброшенная выпечка – лучше отдать ее птицам. Не стоит также выносить мусор – оставьте это на следующий день, чтобы не привлечь болезни. 3 марта также нельзя произносить бранные слова – они могут привлечь нечисть.