Кому в Казани платят 150 000 в месяц и сколько денег можно вывезти из страны: Главное на 2 марта

В стране начали бороться с фейковой информацией о ситуации на Украине, а также вводить некоторые ограничения. Тем временем две женщины умерли страшной смертью: одну сожгли в бочке, другая скончалась после группового изнасилования. Подробнее о важнейших событиях за день – в вечернем дайджесте.

Эксперты рассказали, кто в Казани может рассчитывать на зарплату до 155 тысяч в месяц

На нее влияет уровень образования, дополнительные сопутствующие навыки, а также опят работы (Подробности).

Расплата за фейки об Украине: Роскомнадзор отключил "Эхо Москвы" и "Дождь"*

С запросом в Роскомнадзор ранее обратились сотрудники Генпрокуратуры РФ. Они обнаружили, что на сайтах этих СМИ есть не только фейки об операции на Украине и призывы к экстремизму и насилию в отношении россиян. В прокуратуре считают, что данные СМИ публиковали заведомо ложные сведения о спецоперации на Украине (Подробности).

Женщину изнасиловали шестеро мужчин – она скончалась в больнице

Об участии шестерых мужчин стало известно от соседей. По их предположению, женщину также избили. Жертва была доставлена в больницу без сознания, она находилась в коме (Подробности).

Мужчина сжег в бочке тело своей знакомой

Следствие считает, что 24 февраля она была в гостях у знакомого. Мужчина и женщина выпивали, позже началась ссора (Подробности).

Путин запретил вывозить из РФ больше 10 тысяч долларов наличными

Запрещается вывоз из страны наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте на сумму, которая превышает указанный эквивалент (Подробности).