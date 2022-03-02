Михаил Галустян: «Получаю удовольствие от шоу “Звёзды в Африке”, мы сделаем крутой сезон!»

На ТНТ стартовал второй сезон приключенческого шоу «Звёзды в Африке», которое ведут Ольга Бузова и Михаил Галустян. Первый сезон стал хитом, и спустя три месяца ведущие вернулись на берег реки Лимпопо, где встретили новую десятку знаменитостей, желающих проверить себя на прочность. Мы поговорили с Михаилом Галустяном про шоу, новый сезон и не только.

На экраны вот-вот выйдет второй сезон шоу «Звёзды в Африке». С каким ощущением вы туда возвращались? Успели соскучиться по жаре и местным животным?

С ощущением, что мы сделаем крутой сезон! А вообще был рад снова быть ведущим этого проекта. Тем более, что в этот раз мы приехали в Африку летом, я увидел совсем другую картинку, другие пейзажи, более насыщенные краски.

Будут ли во втором сезоне какие-то принципиально новые задания, испытания, условия для участников?

Условия проекта не изменятся, а вот испытания, конечно, будут новыми, масштабными, яркими, ещё более экстремальными и драйвовыми.

Недавно вас спросили про испытания и экстрим, и вы в шутку сказали, что самое большое испытание – это вести шоу с Ольгой Бузовой. А какие у вас на самом деле впечатления от совместной работы? Зрители отмечают, что у вас сложился неожиданно гармоничный дуэт, и многие смотрят шоу только из-за вас с Ольгой.

Оля – большой профессионал. Мне очень с ней комфортно и весело. Поэтому зрители видят такой прекрасный тандем.

Некоторые зрители писали в комментариях, что ждали немного другого финала первого сезона. А бы ли у вас свой фаворит? Или просто участник, который больше всего впечатлил, удивил?

В первом сезоне это Юля Гаврилина, я об этом неоднократно говорил. Она показала себя как командный игрок, несмотря на то что ей было достаточно тяжело морально на проекте. Но она молодец!

Уже известен список участников второго сезона: актёры, блогеры, комики, от Вали Карнавал до Никиты Джигурды. На кого ставите? Как считаете, кто сможет пройти испытания лучше всех?

Мне бы не хотелось кого-то выделять. Все молодцы, а ребята покажут, у кого что получилось, а чего не получилось. Многого я сам не знаю, ведь ребята дают интервью между испытаниями. И я не в курсе того, что происходит внутри лагеря.

Не так давно вы начали публично «раздавать люлей». Расскажите, как пришла идея такого креативного подхода к ресторанному бизнесу и как он сейчас поживает? Регулярно появляются новости о ваших новых точках в городах России и новые креативные видеорекламы с вашим участием.

Бизнес развивается, кафе в Москве уже работает, есть доставка, докручиваем меню. Буквально на днях будет открытие. На самом деле идея пришла нам вместе с известным ресторатором Алексеем Васильчуком. Он известен зрителям ТНТ по шоу «Бузова на кухне». Он предложил идею, я откликнулся. Мы поняли, что пора уже «раздать всем люлей».

В кинотеатрах выходит ваш продюсерский проект «Папы», где вы задействованы и как актёр. О чём это кино? Будет ли этот фильм призван восполнить пробел отцовской темы, ведь лент о мамах, кажется, снято намного больше?

Это кино про вечную проблему отцов и детей. Взаимоотношения родителей и детей – актуальная тема всегда. И я рад, что с недавних пор в нашей стране есть День отца, и символично, что теперь есть и фильм «Папы». Я сам принял участие в этой картине и как продюсер, и как актер. «Папы» – это четыре замечательные новеллы, многие после просмотра мне пишут, что и посмеялись, и поплакали, новеллы очень трогательные.

Как удалось одновременно собрать в касте таких артистов, как Нагиев, Безруков, Стоянов?

Так это же папы! Чтоб снять фильм про пап, пап собрать не сложно.

Недавно вы сказали о том, что у вас есть желание сыграть человека с деменцией, либо условного весёлого персонажа в грустной ситуации. Нет у вашей продюсерской компании идей самостоятельно сделать фильм с таким героем? Над чем сейчас идёт работа? Каких проектов ждать в ближайшее время?

Я пока в поиске вдохновения. А 23 апреля у нас выходит интересный проект «Артек. Большое путешествие». Это детский фильм, для детей, про детей и с детьми. Я принимал в нем участие как актер и как продюсер. По сюжету современные дети поехали в лагерь «Артек», там у дерева желаний загадали желание и попали в прошлое – в «Артек» 80-х годов. В прошлом они встретили своих родителей, которые тогда сами были детьми. У детей есть интересная задача: помирить родителей, которые находятся на грани развода. Сюжет закрученный, нам очень понравился этот сценарий. Это кино про дружбу, взаимоотношения, любовь. Хороший детский фильм, тем более что детских фильмов, к сожалению, очень мало. А в этом году или в прошлом было 100 лет пионерии, поэтому это ещё и символично для тех, кто помнит пионерские годы, и кто успел побыть пионером.

Вы сейчас активно работаете в нескольких амплуа: актёра, ведущего, музыкального исполнителя, продюсера, ресторатора. А что лично вам именно сейчас ближе всего? Какая деятельность вызывает больший душевный отклик и желание вкладывать больше сил?

На данный момент мне ближе всего Африка, в которой я нахожусь на съёмках второго сезона «Звёзды в Африке». Мне очень нравится проект, команда, шоу. Я получаю удовольствие от этой работы.

«Звезды в Африке», по воскресеньям в 19:00 на ТНТ