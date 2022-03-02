В Следкоме Татарстана сегодня сообщили, что завершено следствие по делу 37-летнего бывшего начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД РТ Ленара Самигуллина.

Изначально высокопоставленного полицейского обвиняли в получении взяток на 175 тысяч рублей, этот факт не нашел подтверждения. Дело переквалифицировано в дело по статье о превышении должностных полномочий, в чем вину свою бывший подполковник признал.

Следователи считают, что в течение периода с 2017 по 2020 год Самигуллин незаконно создал особые условия для участия в аукционах для заключения госконтрактов на закупки систем радиосвязи для полиции для фирмы своего знакомого.

В дальнейшем, по просьбе полицейского, тот самый знакомый оплатил два банкета для сотрудников стоимостью 175 тысяч рублей.

Из МВД Татарстана подполковника уволили, он дожидается суда под домашним арестом.