Официальные магазины Apple начали закрываться в Казани "по техническим причинам". Как сообщает телеграм-канал Mash Iptash, в торговых "яблочных" точках в ГУМ, "Меге", KazanMall появились объявления с информацией о закрытии и просьбой беречь себя и близких. В других магазинах стремительно исчезает техника от Apple.
Сообщается, что закрываются магазины Apple в Москве, Хабаровске, Самаре, почти по всей стране. От американской компании официальных комментариев пока нет, но известно, что Apple выразила желание остановить продажи своей техники в России из-за спецоперации на Украине.
Ранее мы сообщали, что из-за военной операции РФ по защите Донбасса Казань лишилась многих соревнований, включая этап Чемпионата мира по волейболу. Зарубежные кинокомпании не хотят показывать свои фильмы в кинотеатрах РФ, и в Казани не продают билеты на "Бэтмена", а сегодня стало известно, что в республике останавливает работу совместное с "Форд" предприятие "Соллерс Авто".