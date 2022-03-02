Официальные магазины Apple начали закрываться в Казани "по техническим причинам". Как сообщает телеграм-канал Mash Iptash, в торговых "яблочных" точках в ГУМ, "Меге", KazanMall появились объявления с информацией о закрытии и просьбой беречь себя и близких. В других магазинах стремительно исчезает техника от Apple.

Сообщается, что закрываются магазины Apple в Москве, Хабаровске, Самаре, почти по всей стране. От американской компании официальных комментариев пока нет, но известно, что Apple выразила желание остановить продажи своей техники в России из-за спецоперации на Украине.