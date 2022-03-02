Ипотека накрылась медным тазом? Что будет с рынком недвижимости в Казани в ближайшее время

В связи с последними событиями на востоке Европы на Россию обрушились западные санкции. В результате резкого скачка валют Центральный Банк взвинтил ключевую ставку до 20 % годовых, что сильно, в свою очередь, ударило по рынку недвижимости. Процентная ставка по ипотеке в отечественных банках заметно выросла и покупка жилья при помощи банка стала уж совсем не по карману среднестатистическому казанцу. Кроме того, и сами банки начали отказывать заявителям в ипотеке. Пошли даже разговоры о закрытии жилищного кредитования навсегда. Но так ли это?

Корреспондент Prokazan.ru поговорил с руководителем центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Иреком Галямовым. По его мнению, ситуация на всех рынках, в том числе и на фондовом, и на рынке продовольствия и недвижимости такова, что все сделали буд-то бы прыжок и зависли в воздухе. Банки тоже сейчас на таком "стопе" находятся, а люди судорожно хотят избавиться от триллионов рублей, которые они сняли только за выходные. Однако, не стоит сейчас вдаваться в панику.

"Для того, чтобы предпринимать действия нужно, чтобы была некая точка отсчета, с которой можно было бы принимать какие-то решения и давать какие-то прогнозы по поводу того, что поднимется или понизится ли ставка. Все зависит от геополитики и той ситуации в мире по Украине. После того, когда операция будет завершена и какие-то договоренности и соглашения между президентами стран будут получены. Только тогда можно будет говорить о том, в какую сторону пойдет рынок", - рассказал эксперт.

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Как сказал Ирек Галямов, многие жители сейчас бы с удовольствием вложились, однако, спрос и предложение в недвижимости пока замерли, и сейчас большинство людей не проводят никаких сделок до понимания ситуации. Риелторы рекомендуют, воспользоваться ипотекой, которую одобрили до 5 марта. А по поводу полной отмены ипотеки в чистом виде говорить еще рано.

"Льготные ипотеки будут сохранены, и государство не допустит резкого падения цен на недвижимость, скорее всего будет даже рост какой-то в связи с вложением тех денежных средств, которые находятся на руках у населения", - отметил Галямов.

Ипотека - это форма финансирования тех программ, которые существуют. Недавно Марат Хуснуллин высказался, что те программы, на которые взяла курс Российская Федерация, будут продолжены и будут выделены средства на поддержку этих программ. Это всего лишь вид финансирования, его можно назвать ипотека или как-то по-другому, но в любом случае для россиян это возможность обрести свои квадратные метры или иные строительные объекты. Жилищное кредитование не отменят в полной мере, может появиться аналог. Например, в СССР у каждого человека была своя жилищная площадь, другой вопрос она не принадлежала полностью людям, рассказал об этом эксперт.

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Необходимо помнить о том, что ставка Центрального банка, возросшая до 20 %, направлена на компенсацию девальвационных процессов, которые будут. Также нужно учитывать тот факт, что поднимутся цены на строительные материалы.

"Произойдет обязательно это, возможно будет приостановка строительства, потому что в сметные расчеты застройщиков такие форс-мажоры не включались. Именно поэтому где-то может встанут стройки. Нужно будет дополнительное финансирование. Для тех, кто покупает квартиру, нужно понимать, что стоимость ремонта повысилась тоже на 30-50 процентов", - отметил Ирек Галямов.

Автокредит брать или нет?

Помимо недвижимости "взорвется" также автомобильный рынок. В последние годы стали также популярны автокредиты. И в связи с повышением ставки, взять который будет сложно. Еще один нюанс в сложившейся ситуации это то, какую машину вы собираетесь брать. По словам Ирека Галямова, если брать иномарку нужно понимать, что в дальнейшем могут быть проблемы с определенными запчастями.

"Сейчас лучше резких финансовых движений относительно покупки авто не делать, пока не устойчива геополитическая обстановка", - подметил эксперт.

Наконец, подобная ситуация была уже в 2014 году, тогда Центральный Банк повысил ставку до 17 % и в течение года ситуация была сглажена. Именно сейчас поспешные действия делать не стоит, считает эксперт. Да, никто не застрахован, но наилучшее, что можно делать в данный момент, это пока наблюдать.