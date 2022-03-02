Контрактник обманом набрал в долг почти 1,5 миллиона рублей ради ставок на спорт

В Казани вынесли приговор за мошенничество бывшему военнослужащему, прапорщику запаса. С мая по ноябрь 2020 года он обманным путем заполучил более 1,3 миллиона рублей от пятерых людей.

Он совершал эти преступления во время прохождения военной службы по контракту в Чебоксарах. Он увлекался азартными играми и ставками на спорт, а также заключением пари с букмекерскими конторами. За указанный период его жертвами стали одна женщина и четверо мужчин из Чебоксар.

Мужчина придумывал разные причины, чтобы получить деньги в долг. В частности, он даже писал расписки о займе, при этом не планируя возвращать деньги. Жертвы отдавали ему сотни тысяч рублей либо переводом на банковский счет, либо при личной встрече.

Краденые деньги военнослужащий тратил по своему усмотрению. Чтобы не возвращать долги, он продолжал обманывать своих жертв, придумывая якобы объективные причины, также избегал встреч и разговоров.

Казанский гарнизонный военный суд избрал для мужчины меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев в колонии-поселении. В ходе следствия у него арестовали имущество на сумму 32 990 рублей. Эти средства направили на удовлетворение исков потерпевших.