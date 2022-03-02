В Казани при пожаре в квартире в доме № 59 на улице Ибрагимова погиб мужчина.
Предварительно установлено, что причиной могла стать неосторожность при курении, сообщает "Татарстан-24".
Мужчину поначалу пытались спасти соседи, но они не смогли достать его из задымленной квартиры. Когда приехали пожарные, хозяин дома не подавал признаков жизни.
Площадь возгорания составила 10 кв. м. В квартире вспыхнули вещи.
Накануне мы сообщали, что в квартире в Казани внезапно вспыхнул натяжной потолок, хозяйка получила ожоги лица и груди.