В Казани при пожаре в квартире в доме № 59 на улице Ибрагимова погиб мужчина.

Предварительно установлено, что причиной могла стать неосторожность при курении, сообщает "Татарстан-24"

Мужчину поначалу пытались спасти соседи, но они не смогли достать его из задымленной квартиры. Когда приехали пожарные, хозяин дома не подавал признаков жизни.

Площадь возгорания составила 10 кв. м. В квартире вспыхнули вещи.