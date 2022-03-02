Прощание с татарстанским сержантом-контрактником из Нижнекамска Ильнуром Сибгатуллиным переносится, сообщили в пресс-службе администрации города. Это связано с тем, что борт с телом погибшего задерживается.

Пока, по предварительной информации, прощание перенесено на 2 марта на 14 часов. Изначально планировалось начать прощание в 10 утра.

30-летний нижнекамец погиб 26 февраля во время проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Ильнура Сибгатуллина похоронят на Аллее героев на мусульманском кладбище.