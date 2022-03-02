Банк «Открытие» повысил доходность по рублевым и валютным сберегательным продуктам

Банк «Открытие» увеличил всю шкалу ставок для розничных клиентов по всем сберегательным продуктам, срокам и валютам. Максимальная доходность по вкладам достигла 18,2% годовых в рублях, 5% в долларах и 4% в евро. Также повышены ставки по накопительному счету «Моя копилка» как в рублях, так и в валюте.

Рост по рублевым вкладам составил до 9 процентных пунктов. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, 18,2% годовых по вкладу «Надежный партнер» (при выплате процентов в конце срока).

Банк установил одну из самых привлекательных на рынке ставок по наиболее популярному среди клиентов вкладу на срок в 1 год - 16,20% годовых.

Заметно увеличились ставки и по вкладам в долларах и евро (при пролонгации вклада) — до 5% и 4% годовых соответственно.

Кроме того, банк «Открытие» повысил максимальную ставку по накопительному счёту «Моя копилка» в рублях до 11% годовых. Получить по накопительному счету максимальную доходность клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей. Сделать это можно в один клик, нажав в разделе программы лояльности МАКС в мобильном или интернет-банке «Повысить ставку». Базовая ставка по накопительному счету установлена на уровне 10% годовых.

Также повышены ставки по накопительным счетам в долларах до 4% годовых и в евро до 3% годовых.

Одновременно с этим банк снизил минимальный порог остатка по счету, на который проценты начисляются по указанной ставке, с 10 тысяч рублей до 100 рублей (или эквивалента в валюте).

Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокера и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Fitch («BB+»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.