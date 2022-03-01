Банк ЗЕНИТ начисляет до 6,5% годовых на остаток по зарплатным картам

Держатели зарплатных карт Банка ЗЕНИТ получают на остаток по счету до 6,5% годовых. Зарплатная карта международных платежных систем Visa, MasterCard и «МИР» выпускается в премиальных категориях Gold, Platinum, World Elite, Infinite. Обслуживание карты бесплатное.

Банк ЗЕНИТ упростил процедуру подключения к зарплатным проектам новых корпоративных клиентов и клиентов малого и среднего бизнеса. При оформлении владельцам бизнеса предоставляются индивидуальные условия обслуживания, включая удобные способы выдачи банковских карт, зачисление средств в режиме онлайн и организацию дней финансовой грамотности. При этом руководители дополнительно получают по картам доступ к премиальным пакетам услуг.

Держатели зарплатных карт могут переводить без комиссии через СБП и по реквизитам до 350 тыс. рублей в месяц. Комиссия за снятие наличных в банкоматах и терминалах любых банков по всему миру отсутствует.

Клиенты получают кешбэк бонусами до 5% за покупки и выгодные условия на приобретение товаров и услуг в онлайн-магазинах, при этом 1 бонус равняется 1 рублю.

Зарплатные клиенты также могут получить кредит по сниженной ставке или рефинансировать уже имеющийся. Возможно досрочное погашение займа без комиссий и ограничений по сроку проведения сделки.

Выпустить карту и оформить заявление о поступлении зарплаты на счет можно в любом отделении Банка ЗЕНИТ. Проценты на остаток зачисляются в последний календарный день месяца.