Астролог Тамара Глоба составила прогноз на март 2022 года для всех знаков Зодиака и дала персональные рекомендации каждому из них.

По словам астролога, март будет благоприятным, удивительным периодом для тех, кто смел и решителен, видит цели и идет к ним. Таков характер вступившего в права Водяного Тигра.

Однако стихия воды отличается непостоянством, а потому иллюзорное спокойствие может обернуться бурей в любой момент, предупреждает Тамара Глоба.

В целом месяц благоприятен для поисков новой работы или спутника жизни. А вот со здоровьем и финансами могут быть трудности у многих.

Благоприятные и неблагоприятные дни

Для достижения желаемого астролог советует важные дела назначать на благоприятные дни, когда сами звезды благоволят: 8, 23, 24, 26, 30 и 31 марта.

А вот в неблагоприятные дни все важное лучше отложить и отдохнуть, вероятность неудачи будет высока: 1, 2, 4, 18, 19 и 27 марта.

Любовь и отношения в марте 2022

Март - месяц переменчивый, напоминает Тамара Глоба. Могут возникнуть трудности у семейных пар. Сильным будет влияние Венеры, что лишь накалит обстановку в семьях, где и без того назревали скандалы.

Зато этот месяц очень удачен для одиноких, особенно - женщин в поиске второй половины. Многие именно в марте смогут повстречать того самого, единственного человека, который подарит счастье.

Деньги в марте 2022

Наиболее успешными финансово в марте будут те, кто привык быстро принимать решения, а также те, чья работа связана с определенными профессиональными рисками, считает Тамара Глоба. Особо печатью Фортуны будут отмечены Раки, Скорпионы и Рыбы.

Высок в начале весны риск эмоциональных, нерациональных покупок. Постарайтесь избегать их, в противном случае рискуете едва свести концы с концами, деньги начнут стремительно утекать.

Здоровье в марте 2022 года

В первый весенний месяц мужчины могут столкнуться с обострением сердечно-сосудистых болезней, считает астролог. Особенно осторожными должны быть те, у кого есть хронические болезни. Если почувствуете себя плохо, следует незамедлительно обратиться к врачу.

В третьей декаде марта повысится риск получить травмы от горячих или острых предметов.

Овен

Непростое время начинается в марте для Овнов. Непростое, но довольно интересное. Придется собраться с силами и духом, чтобы преодолеть мелкие преграды и добиться признания. Испытания, говорит Глоба, пойдут представителям знака на пользу - они закалятся и станут сильнее.

Телец

Тельцам стоит ожидать изменений в работе или со здоровьем. Тельцам пора подумать об отпуске, считает астролог. Они загнали себя, давно полноценно не восстанавливались, а потому сейчас удачное время, чтобы исправить эту ситуацию.

Близнецы

Близнецам в марте предстоит решать насущные вопросы и проблемы, и их может оказаться так много, что у Близнецов к середине месяца голова пойдет кругом. Тамара Глоба подчеркивает, что отчаиваться не нужно: уже скоро у Близнецов начнется светлая полоса в жизни всем на зависть.

Рак

Если Рак по натуре своей является человеком нерешительным, то в марте он может упустить счастливые шансы - найти новый источник дохода, любовь. Только смелым откроется коридор удачи. Глоба советует Ракам быть настойчивее и смелее.

Лев

Львам март может принести как огромную удачу, так и жестокое разочарование. Среднего не дано. Если Лев будет настойчив и решителен, то позитивные изменения не заставят себя ждать. Если он будет бездействовать и рефлексировать, то вероятность удачи будет минимальной.

Дева

Девы почувствуют в себе таланты дипломатов. Они легко смогут решать рабочие и даже личные проблемы других людей, тогда как в их жизни накопится много нерешенных собственных проблем. Тамара Глоба советует избегать скандалов и конфликтов дома.

Весы

Весам светят удивительные карьерные изменения: им могут предложить повышение, новые заманчивые проекты. Соглашайтесь смело, говорит Глоба, результаты вы увидите в самое ближайшее время, и они вам понравятся.

Скорпион

Скорпионам будет везти с деньгами. Март поможет им найти подработку, создать финансовую подушку безопасности. И в целом будет везти, но есть один риск, считает Тамара Глоба: в конце марта возрастет риск стать жертвой мошенников. Будьте бдительными.

Стрелец

Начало марта подарит Стрельцам кардинально противоположные события и эмоции:то будет невероятно везти, то будет казаться, что мир рушится как карточный домик. Но уже во второй половине месяца все стабилизируется, и Стрельцы четко увидят цель.

Козерог

Козероги станут, пожалуй, главными счастливчиками марта. Им будет везти во всем, за что они будут браться. Главное - не надорваться на радостях, говорит Глоба. Не стоит хвататься за массу задач одновременно.

Водолей

Для Водолеев в марте будет важно не допускать застроя. Только движение вперед, постоянное совершенствование своих навыков, движение к цели принесут желаемый результат. Под лежачего Водолея в марте вода не потечет точно. Глоба советует представителям знака не зацикливаться на мелочах и не позволять мелким проблемам выбить вас из колеи.

Рыбы

Март будет достаточно успешным для представителей знака. Тамара Глоба советует Рыбам все планировать и придерживаться намеченного плана. Это поможет вовремя и адекватно отражать трудности извне.