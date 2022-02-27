Китайские специалисты пришли к выводу, что онеменение в пальцах может быть ярким сигналом приближающегося инсульта, сообщает WeChat.

Медики подчеркнули, что речь идет о таком ощущении, как снижение подвижности пальцев, а порой и изменении их цвета. В норме пальцы на руках должны быть розоватыми. Если они стали бледными, а подвижность и чувствительность снизилась, самое время бежать к врачу, не откладывая визита.

Если человек страдает от повышенного давления, то на его пальцах может появиться вздутие кровеносных сосудов перед инсультом. При таком признаке также следует сразу обратиться к врачу.