Ученые назвали единственную группу крови, обладатели которой дольше других сохраняют молодость

Международная группа ученых пришла к интересному выводу: оказалось, что обладатели одной группы крови стареют медленнее других и дольше остаются молодыми и хорошо выглядят по сравнению с ровесниками. Результаты исследования опубликованы в Daily Express.

Гематологи и геронтологи исследовали большую группу людей, фиксировали возрастные изменения кожи, мышечной и костной ткани, проводили тесты на возможные признаки деменции. В результате выяснилось, что обладатели третьей группы крови имеют более обширный запас клеток в костном мозге, а потому дольше могут сохранять молодость.

Повышенная концентрация костного мозга у людей с третьей группой крови противостоит процессу старения.

Если же говорить о долгожителях, то тут лидерами стали обладатели первой группы крови. Они живут дольше, но визуально стареют раньше других.