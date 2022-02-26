В интернете появилась фотография нападающего ХК "Ак Барс" Дениса Зарипова, который держит в руках изображение барса, похожее на новый логотип клуба.

По данным издания "БИЗНЕС Online", смена эмблемы станет первой с 1995 года. Официально ее презентуют уже на следующей неделе, а использовать новую эмблему команда начнет со следующего спортивного сезона.

О новой эмблеме известно, что ее разрабатывали Михаил Антипин и студия Quberten. Эта команда ранее приложила свои талантливые руки к ребрендингу "Трактора", минского "Динамо", "Северстали" и некоторых других клубов КХЛ.

Естественно, главный персонаж эмблемы - снежный барс. Форма логотипа - тюльпан, который является традиционным элементом тюркского дизайна.

2 марта "Ак Барс" стартует в Кубке Гагарина. Команде предстоит встреча в 1/4 финала Восточной конференции с "Авангардом".