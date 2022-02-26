В центре Казани представители старшего поколения решили сорвать антивоенные листовки, которые развешивала молодежь, в итоге разгорелся конфликт поколений. Все случилось, как сообщают соцсети, на улице Баумана.

На снятом очевидцами видеозаписи заметно, как молодые ребята развешивают листовки на строительном ограждении.

Люди старшего поколения снимают их, молодежь пытается помешать снятию.