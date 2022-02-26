В Казани суд изумился нажитому богатству бывшего полицейского. Экс-начальник розыскной части по борьбе с незаконным оборотом алкоголя УБЭП МВД по Татарстану Рустем Нариманов обвиняется в крупном мошенничестве и взяточничестве. Его дело рассматривает Вахитовский районный суд Казани.

Как сообщает "Вечерняя Казань", мужчина успел выйти на пенсию до того, как попал под следствие, вины не признает, уверяет, что его оговорили.

Но даже судья, когда перечисляли нажитое экс-полицейским, не сдержал эмоций, отметив, что на зарплату в полиции столько вряд ли купишь.

На вопрос суда, откуда у полицейского взялась такая крупная сумма - 10 миллионов, Нариманов ответил, что это были средства от продажи двух квартир: родительской и той, что они приобретали с бывшей женой.

Полистав материалы дела, судья отметил, что у подсудимого немало и другой недвижимости: квартиры, земельный участок, дача…

"На зарплату сотрудника полиции столько имущества никогда не купишь", - пристально посмотрел судья в глаза обвиняемому.

"Ну почему же", - возразил Нариманов. Экс-полицейский уверяет, что все куплено по закону - что-то с ипотекой, что-то с маткапиталом, что-то подарили родственники.

Суд взял паузу и продолжит рассмотрение дела 9 марта. Обвиняют Нариманова по трем эпизодам.