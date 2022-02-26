Температура воздуха в начале марта будет выше климатической нормы в целом в Татарстане и в частности в Казани. Средние показатели температура превысит примерно на 5 градусов, сообщил метеоролог, профессор КФУ Юрий Переведенцев.

"К нам идут южные потоки. Сейчас мы находимся на западной периферии сибирского антициклона. Поэтому у нас солнце и комфортная погода. Осадков на неделе практически не будет", – отметил специалист.

Профессор Переведенцев отметил, что и февраль побил климатические рекорды, температура воздуха превысила норму на 5-6 градусов, и отметку "0" среднесуточные температуры преодолели необычно рано - еще 20 февраля.