Вахитовский суд Казани накануне вечером решил, как наказать участников несанкционированной акции против военной операции России на Украине. Акция прошла вечером 24 февраля на улице Баумана и завершилась задержаниями и экстренной закраской лозунга на заборе.

Один из участников акции судом отправлен под административный арест на 10 суток - он не в первый раз попадается на участии в несанкционированных акциях.

Еще один подобный нарушитель арестован на трое суток.

По оставшимся 17 материалам вынесены иные решения. 16 человек заплатят штрафы в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Один материал еще рассматривается.