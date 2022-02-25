Санкции для банков России и рост цен на автомобили из-за конфликта с Украиной: Главное на 25 февраля

Завершаем максимально неспокойную в мировых масштабах рабочую неделю. Основная повестка дня связана с последними политическими событиями. Подробнее о ней, а также о других новостях в Татарстане – в вечернем дайджесте.

Под жесткие санкции попали Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк

На Сбер не стали распространять полные блокирующие санкции, которые означают блокировку всех активов и счетов в долларах. Однако речь идет о "разрыве связи с финансовой системой США" для "Сбера" и 25 его "дочек" (Подробности).

В городах России люди выходят на незаконные акции, полиция задерживает их сотнями

Если в Казани, Туле, Самаре и других городах число задержанных исчисляется десятками, то в Москве накануне задержали 600 человек за участие в незаконной акции (Подробности).

В Татарстане обрушились акции крупнейших республиканских компаний

Сообщается, что это случилось на фоне начатой накануне военной спецоперации РФ в Украине. У большинства татарстанских компаний акции упали на 10-50% (Подробности).

Рост цен и проблемы с поставками: как конфликт на Украине отразится на автодилерах Челнов

Из-за изменений иностранной валюты в связи с политическими событиями ситуация на рынке может существенно осложниться (Подробности).

В центре Казани начали строить многоуровневую парковку для чиновников за 741 миллион рублей

Паркинг на 186 мест для легковых авто и 12 мест для микроавтобусов будет предназначен для служебного пользования сотрудников Кабмина Татарстана (Подробности).