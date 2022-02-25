Актёр Владимир Сычёв: «Сериал «Ресторан по понятиям» сняли за 11 дней!»

На телеканале ТНТ стартовал комедийный сериал «Ресторан по понятиям», в котором четверо бывших заключённых решают вместе открыть кафе. Делают это они ради ограбления банка, расположенный через стенку от нового ресторана. Работают в заведении исключительно бывшие заключенные, интерьер стилизован под зону, а в меню тематические блюда вроде «Стейка по-бутырски» и «Макарон по-скотски».

О чем сериал «Ресторан по понятиям»? Чем вам понравился его сценарий?

Я обожаю жанр криминальной комедии, и сценарий «Ресторана по понятиям» мне очень понравился. В нем качественно и смешно прописаны персонажи, в том числе моя роль. Вдобавок, подобрался классный актерский состав, причём не только из комедийных, но и драматических актёров. Вместе мы рассказали ироничную историю о том, что у любого человека должен быть второй шанс, и никогда не нужно унывать.

Дополнялся ли сценарий по ходу съемок, или изначально был цельным? Сценаристы говорят, что шутки, прописанные в сценарии, лучше не менять. А как было у вас?

Мы почти не меняли изначально написанный сценарий, но по ходу съёмок что-то докручивали на площадке: какой-то жест, реакцию, шутки. И режиссер и продюсеры это даже приветствовали. Вообще, это был такой комедийный блицкриг. Мы сняли проект за 11 дней, во что я изначально не верил, но собралась мощная команда, сделавшая, казалось бы, невозможное!

Где был построен ресторан, в котором снимали сериал? Это павильон или другая локация? Сколько длились съемки, что вас с них особенно запомнилось?

Практически весь проект сняли в павильоне на «Амедиа». Там мы отстроили реальное ресторанное пространство. Художники проработали интерьер, нарисовали меню и даже раписали состав блюд. Думаю, мы спокойно могли бы в перерывах между съёмками принимать гостей, и нам бы ещё на чай немало оставляли.

Как думаете, если бы такой ресторан с похожим антуражем и меню в действительности открыли, он бы пользовался популярностью?

Уверен, что да. В кино есть такое понятие «хай-концепт», это когда на уровне идеи всё понятно и просто, когда сразу видно, что будет хит. Вот идея «Ресторана по понятиям» – это был бы хай-концепт в мире ресторанного бизнеса. Люди бы ходили как минимум, чтобы просто глянуть, как там всё работает, вживую увидеть эти блюда и колоритных персонажей, которые в ресторане работают. Возможно, некоторые из посетителей даже стали бы постоянными клиентами.

Каждая серия «Ресторана» - отдельная история про нового посетителя. А есть у вас любимый персонаж из этой галереи или любимая серия?

Мне очень запомнился Кай Метов, нравилось его творчество в юности, и он на одну серию стал персонажем нашего сериала. Он приехал всего на половину съёмочной смены, но сходу вписался в наш производственный процесс, будто с самого начала был в актёрском составе. Вдобавок, серия эта и смешная, и трогательная. Мы в ней роды принимаем, внезапно. Так что, восьмая серия первого сезона – моя любимая!

Смотрите сериал «Ресторан по понятиям» на ТНТ – с понедельника по четверг в 22:00.