В Казани возросла стоимость погребения на муниципальных погостах. Об этом свидетельствуют документы, которые появились в постановлении в сборнике электронных документов мэрии столицы Татарстана.

Речь идет о ценах на гарантированный перечень услуг.

Общая стоимость погребения составит 6 964,68 рубля, тогда как в 2020 году эта цифра не превышала 6 124,86 рубля.

За гроб и его доставку, другие элементы атрибутики нужно будет заплатить 2 270, 96 рубля, транспортировка до погоста обойдется в 1 560, 96 рубля.

Рытье могилы и захоронение обойдется в 3 132,76 рубля.