В предстоящую субботу, 26 февраля, в Татарстане в целом и в Казани в частности ожидается ухудшение погодных условий. Сообщение об этом опубликовал республиканский Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу Татарстан накроет туманом, на дорогах будет наблюдаться сильная гололедица.

В ближайшие выходные в Татарстане временами будет идти снег, в том числе мокрый. Ночью в субботу, 26 февраля, в республике похолодает до 5-10 градусов мороза, а на востоке при прояснениях — до -15°С. Днем температуры составят 0... -5°.

В воскресенье, 27 февраля, в Татарстане ночью ожидается 3-8 градусов мороза, а днем потеплеет до +2 градусов.