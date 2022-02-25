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Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Вечно больные: Названа единственная группа крови, носители которой часто находятся на больничном

25.02.2022, 22:00 82 prokazan.ru
Обладатели какой группы крови вечно болеет

Исследователи Гарварда и Университета Вермонта США назвали группу крови, обладатели которой больше всех болеют, в результате исследования 30 тысяч испытуемых, сообщает Daily Mail.

Наказанием для своих обладателей стала самая редкая группа крови, а именно четвертая. Эта группа склонна ко многим заболеваниям.

Например, у женщин с четвертой группой крови чаще обнаруживается онкология, в особенности поджелудочной железы.

Также представители этой группы крови подвержены преэклампсии. Это такое состояние, при котором увеличивается артериальное давление и уровень белка в крови.

Еще одним недугом, которым страдают обладатели этой группы крови, является возникновение проблем с памятью и мыслительными процессами, что в 80 % вероятности может привезти к развитию деменции с возрастом.

Общество Исследования
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ФАС проверит коммунальщиков из-за резкого роста тарифов на отопление
09:47, 17.02.2022
Мужчину, который убил и расчленил трансгендера, отпустили из-под стражи
09:34, 17.02.2022
9-месячного малыша доставили в больницу с отравлением гашишем
09:16, 17.02.2022
В ДУМ России возмутились тем, что Камила Валиева общалась с духовником сборной РФ в трудные минуты
08:53, 17.02.2022
Медсестра, обвиняемая в смерти семи пациентов, пыталась покончить с собой
08:46, 17.02.2022
Пока родители пили спиртное, младенец при странных обстоятельствах умер
05:00, 17.02.2022
Сын нашел пожилого отца мертвым и обглоданным крысами
01:00, 17.02.2022
Гаишники не поняли юмора и наказали водителя, который ради эксперимента заморозил свой автомобиль
00:01, 17.02.2022
Я тебя породил, я тебя и убью: пенсионер за 500 тысяч нанял киллера для собственного сына
20:00, 16.02.2022
В рюкзаке школьницы, погибшей при падении с крыши, нашли записку к бабушке - о чем она ее просила?
15:34, 16.02.2022
Следком проверит центр развития, в котором ребенка били куском сырого мяса
15:19, 16.02.2022
Ученикам 8 класса задали решить задачу о скорости остывания трупа и алиби убийцы: а вы решите ее?
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Мигранты на автобусной остановке жестоко избили учительницу и ее дочь
13:07, 16.02.2022
Задохнулся и никто не помог: семилетний ребенок погиб под завалом снега
11:39, 16.02.2022
Полицейские задержали мужчину, который изнасиловал свою дочь-инвалида, девушка забеременела
09:52, 16.02.2022
В заваленной мусором квартире нашли двух голодных восьмимесячных малышей
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Прошения не подействовали: бывшему ректору КФУ Ильшату Гафурову суд продлил арест
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В Москве сбили топовую звезду TikTok Даню Милохина
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Известный математик рассчитал для России вероятность войны в скором будущем
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Воспитатель детского сада воровала у детей золотые крестики
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ФСБ требует арестовать за госизмену мужчину, который живет рядом с космодромом
00:01, 16.02.2022
Из-за неудачной шутки: женщина сбежала от супруга в пижаме и насмерть замерзла в лесу
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Страстно захотелось любви: двое мигрантов из Средней Азии изнасиловали женщину
10:11, 15.02.2022
Молодая учительница переехала в глубинку учить детей и погибла из-за бытового пустяка
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Стоял неподвижно, как манекен: мужчина заживо сгорел прямо на городской площади
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Юристы пояснили, кому за долги могут заморозить водительские права
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Новорожденный выжил вопреки всему, когда мать сбросила его с четвертого этажа
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Только живи: сын Владимира Жириновского опубликовал трогательный пост в Сети
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Барская охота: прокурора с друзьями, которые вышли поохотиться, брали при помощи ОМОНа
00:01, 15.02.2022
Пятимесячная девочка умерла после того, как врач отказался ее госпитализировать
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Пенсионерка стала фигуранткой дела после озвученного призыва вернуть СССР
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У Владимира Жириновского диагностирован воспалительный процесс в головном мозге
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Казань принимает участие в голосовании на звание лучшего города России
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Звезду Дня рождения Буржуя Валерия Николаева положили в психиатрическую клинику
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Мать жила с дочкой в холодном гараже, а квартиру сдавала: теперь ее будут судить
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В больнице пациенты полтора часа пролежали рядом с погибшим от рака мужчиной
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Синоптики сообщили, что к концу недели погода опередит климат на 50 дней
08:59, 14.02.2022
Мужчина держал запертыми в гараже пятерых подростков, которых подозревал в наркоторговле
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Очень любил ее: пенсионер застрелил жену, чтобы та не мучилась от тяжелой болезни
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Мать пыталась зарезать своего пятилетнего сына, мальчик в тяжелом состоянии
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Дети нашли на прогулке в городском парке останки 88-летней женщины
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10-месячного ребенка нашли мертвым в частном доме
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WADA обжалует в суде снятие временного отстранения с Валиевой на Олимпиаде-2022
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Мужчина на глазах у детей поджег машину с бывшей женой внутри
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Разбился при взлете: при крушении самолета Ан-2 погибли два человека
08:53, 11.02.2022
Гей-свидание не удалось: Убил и расчленил труп, а останки выкинул на мусоросжигательном заводе
05:00, 11.02.2022
Россиянам рассказали, как выявить омикрон по насморку
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Региональный министр предложил «ограмотнять» население
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Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
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Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
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Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
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Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
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Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
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Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
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Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
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В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
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Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
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Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
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Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
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Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью