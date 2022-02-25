Вечно больные: Названа единственная группа крови, носители которой часто находятся на больничном

Исследователи Гарварда и Университета Вермонта США назвали группу крови, обладатели которой больше всех болеют, в результате исследования 30 тысяч испытуемых, сообщает Daily Mail.

Наказанием для своих обладателей стала самая редкая группа крови, а именно четвертая. Эта группа склонна ко многим заболеваниям.

Например, у женщин с четвертой группой крови чаще обнаруживается онкология, в особенности поджелудочной железы.

Также представители этой группы крови подвержены преэклампсии. Это такое состояние, при котором увеличивается артериальное давление и уровень белка в крови.

Еще одним недугом, которым страдают обладатели этой группы крови, является возникновение проблем с памятью и мыслительными процессами, что в 80 % вероятности может привезти к развитию деменции с возрастом.