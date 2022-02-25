В Татарстане в ближайшее время не стоит ожидать дальнейшего снятия или послабления ковидных ограничений, об этом сегодня, 25 февраля, заявила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

По ее словам, сезон ОРВИ продолжается по март включительно, а потому говорить о смягчении мер сверх того, что было сделано властями Татарстана с 21 февраля, пока рано.

"Потому на сегодня этот вопрос не прорабатывается. Все те ограничения, которые есть, адекватны той эпидситуации, которая сегодня складывается", — отметила Авдонина.

Также санитарный врач отметила, что власти Татарстана непременно вернутся к вопросу послаблений ограничений или их отмены, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется.