Можно не бояться, что сразу отошьют: Почему казанцы ищут любовь на сайтах знакомств

В XXI веке стали популярны сайты знакомств. Казалось бы, они во многом упрощают поиск партнера, расширяют человеку выбор в этом плане. Но реально ли после знакомства на них построить прочные отношения? В чем плюсы и минусы поиска второй половинки через интернет? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с психологом казанского политехнического колледжа Камилой Гареевой.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЗНАКОМЯТСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Психологов не удивляет то, что современные люди все чаще пытаются познакомиться на сайте знакомств.

“Это легко, доступно, удобно”, - прокомментировала Гареева. - “Сайты знакомств не требуют такой смелости, которая нужна, скажем, для того, чтобы познакомиться с понравившемся человеком на улице. В интернете это сделать намного проще”.

На фото: Камила Гареева. Фото предоставлено Камилой Гареевой.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЗНАКОМСТВО ЧЕРЕЗ САЙТ ОТ ЗНАКОМСТВА В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

По мнению психолога, сайты знакомств в ряде случаев позволяют составить более полное представление о человеке.

“Как правило, на таких сайтах уже есть какая-то информация о человеке. И может уже заранее сложиться какой-то образ. Конечно, при дальнейшем общении такое мнение может подтвердиться, а может и нет. Но, во всяком случае, при знакомстве по сайтам у человека чаще будет заранее складываться какой-то определенный образ”, - говорит Гареева.

ВОСПРИЯТИЕ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА НА САЙТЕ ЗНАКОМСТВ

Определить, какой человек перед тобой, можно только при живом общении, говорит психолог. Впрочем, сайты знакомств и предполагают переход от виртуального общения к реальному.

“Нужно смотреть, насколько вам комфортно с человеком при живом общении, есть ли у вас какие-то общие интересы. Это очень важно - должно быть что-то, что Вас объединяет”, - советует Гареева.

Фото: karatu.ru

Конечно, после общения в интернете не исключено разочарование - ведь человек может оказаться совсем не таким, каким Вы его представляли, переписываясь с ним. Но от такой ситуации не застрахованы и те, кто знакомится вживую, напомнила психолог. Иногда и при “живом знакомстве” единственное, что можно гарантировать, - это то, что вы знаете, как человек выглядит. А в интернете человек может даже не просто позиционировать себя не тем, кем он является по сути, но и выставлять на аватарку фото другого человека. Такое поведение выдает неуверенность в себе, говорит Гареева. Отмечая при этом, что это не эффективно.

РЕАЛЬНО ЛИ НАЙТИ НА САЙТЕ ЗНАКОМСТВ СПУТНИКА ЖИЗНИ

Почему одни люди находят себе на сайтах знакомств спутника жизни, а у других после общения там не завязываются даже непродолжительные отношения? По мнению психолога, здесь дело в степени мотивированности человека: планирует ли он побыстрее завести какие-то отношения или не торопится в данном вопросе.

КАК ЛУЧШЕ ВЕСТИ СЕБЯ НА САЙТАХ ЗНАКОМСТВ ДЕВУШКАМ

Психолог считает, что, если говорить о сайте знакомств, для девушки вполне нормально писать первой.

“Нет ничего зазорного в том, что на сайте знакомств девушка пишет первая. Абсолютно ничего такого. Хотя тут, конечно, разные стратегии могут быть”, - рассуждает Гареева.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ САЙТОВ ЗНАКОМСТВ

Психолог выделила такие плюсы и минусы сайтов знакомств.

Плюсы:

-Удобство

- Возможность заранее составить представление о человеке, его внутреннем мире, интересах

Минусы:

-Может сложиться неправильное впечатление о человеке

-При живом общении все-таки проще понять, что за человек перед тобой, чем по его странице на сайте знакомств.

В целом, при использовании сайтов знакомств у человека есть шанс найти спутника жизни, но здесь все индивидуально и зависит от каждого конкретного человека - от того, насколько он разбирается в людях, насколько он сам знает то, чего хочет. А иногда человеку не нужно быть слишком прямолинейным и стоит присмотреться в том числе и к тем, которые, на первый взгляд, не совпадают с его идеалом женщины или мужчины, советует психолог.