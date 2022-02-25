Бомобоубежища в Казани: Где горожанам укрыться в случае возникновения ЧС

Главным событиями последних дней было признание президентом РФ Владимиром Путиным ДНР и ЛНР, а также помощь российских войск в урегулировании конфликта, который тянется на протяжении 8 лет на Украине. В своем обращение президент нашей страны сказал, что в случае размещения НАТО на территории Украины, Казань может оказаться под ударом ракет и высокоточного оружия.

"Многие украинские аэродромы размещены недалеко от наших границ. Размещенная здесь тактическая авиация НАТО, включая носители высокоточного оружия, сможет поражать нашу территорию на глубину до рубежа Волгоград — Казань — Самара — Астрахань", — сказал глава государства.

В свете последних событий в редакцию Prokazan.ru стали поступать звонки и сообщения от жителей Казани с просьбой узнать, куда можно укрыться. Вопрос вполне интересный, ведь совсем не обязательно, что могут произойти некоторые военные действия, возможны и другие ЧС - например природного или техногенного характера. Корреспонденты Prokazan решили выяснить, где казанцы могли бы укрыться и какие действия будут предприниматься в случае необходимости..

"Есть ли в Казани убежища?"

Многие убежища в Татарстане в основном советской постройки, большую часть которых строили во времена «холодной войны». Возводили их под легендой, например, как подземные овощехранилища, а об истинном назначении знали только в узких кругах. Наибольшее количество таких построек находятся на стратегически важных объектах, которые в случае особого периода будут переквалифицироваться на выпуск, например, военной продукции.

Фото: kazanreporter.ru

Также некоторые жилые дома тоже советской постройки имеют свои убежища. Так, например, ученики лицея №145 на улице Дементьева и жители домов, находящихся вблизи, не догадываются, что находится под ними. Под подвалами зданий в пять метров глубиной и на три тысячи квадратных метров вширь простирается убежище. По словам пресс-секретаря МЧС Татарстана Андрея Родыгина, защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) делятся на три категории: убежища, противорадиационные укрытия и укрытия. И сейчас на территории Республики Татарстан около 1100 ЗС ГО, в Казани порядка 350 таких объектов.

"В Татарстане многие защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия) строились в период с 1950-х по конец 1980-х, большая их часть во времена «холодной войны». Это капитальные сооружения с системами жизнеобеспечения. В подавляющем большинстве они создавались для защиты наибольшей работающей смены промышленных предприятий и учреждений, которые продолжают работу в «особый период» и в военное время", - рассказал Родыгин.

В убежищах для жизнедеятельности работников организации в течение двух суток предусмотрены все системы жизнеобеспечения. А именно принудительная вентиляция, фильтровентиляция наружного воздуха, электроснабжение, водоснабжение, канализация, запасные баки с питьевой водой, медикаменты, продукты, необходимые инструменты.

Фото: prokazan.ru

В период, когда все тихо, за исправностью убежищ тщательно следят сами организации, такие как «Татнефть», «Газпром Трансгаз Казань», «Татфлот», «Татхимфармпрепараты» и другие. Ну а что же делать другим людям?

"Всё население Татарстана на 100% укроется"

Как рассказал Андрей Родыгин, сегодня главным способом защиты населения является эвакуация. Нет острой необходимости держать подавляющее большинство людей в угрожаемой зоне. Проще всего население вывезти в специально подготовленные пункты временного размещения. Такие мероприятия планировались всегда. И план предусмотрен на разные события и катастрофы. За последнее время ничего не изменилось. В случае чрезвычайной ситуации будут создаваться сборные эвакуационные пункты, от куда в последующем будут перевозить населения в загородную ​зону.

"Все остальные жители в особый период будут эвакуированы в безопасные районы. В городе останутся только те организации, которые продолжат свою деятельность в военное время. Так было всегда", - отметил он.

Фото: prokazan.ru

Укрытием также для жителей города может являться подвальное или заглубленное помещение. Люди смогут спрятаться на время именно там, до дальнейших распоряжений. У каждой управляющей компании города в администрации районов есть определенный список таких объектов. Они обязаны содержать их в готовом для приема людей состоянии постоянно.

В час происшествия у служб есть 12 часов, чтобы завезти все необходимое в убежище. Там пайки, воду, одеяла. Все необходимое для того, чтобы люди смогли там пробыть в течении нескольких суток.

"Где укрыться населению при внезапном нападении? В подвальных и других заглубленных помещениях подземного пространства по месту жительства. Работу по инвентаризации таких помещений проводилась в 2014-2015 годах. Результат – всё население Татарстана 100% укроется", - рассказал Андрей Родыгин.

Наконец, не стоит сейчас задумываться о плохом исходе событий или разводить панику. В любом случае предусмотрены различные мероприятия по эвакуации мирного населения из зоны поражения. В случае часа икс специалисты рекомендуют, в первую очередь, отбросить панику и постараться трезво мыслить. Самое главное слушать и выполнять рекомендации и сообщения от представителей организационных сил.