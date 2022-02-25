Сдача жилья для переселенцев ЛДНР и сроки военной операции на Украине: Главное на утро 25 февраля

В утреннем дайджесте – основные события, прогноз погоды, статистика, народные приметы и знаменательные даты к нынешнему утру.

ПОГОДА

25 февраля погода будет облачной, с прояснениями. Осадки ожидаются небольшие – в виде снега. Утром в отдельных районах туман. Ветер западный с переходом на южный умеренный. Максимальная температура воздуха днем -5..0˚.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

За сутки в Татарстане зафиксировали 2 643 случая коронавируса. 398 из них – с несовершеннолетними. В стационаре разместили 267 человек.

В настоящее время в регионе выявлено 106 067 случая COVID-19. За все время выздоровело 70 439 человек, в том числе 758 – за последние 24 часа.

ТРАНСПОРТ

По данным синоптиков, на дорогах образуется гололедица, местами сильная.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

В Казани группа подростков напала на взрослого мужчину и избила его дубинкой

Нападавшие еще до приезда стражей порядка успели сбежать и скрыться. Пострадавший мужчина сообщил, что не знает тех, кто на него напал (Подробности).

В Казани появились объявления о сдаче жилья беженцам из ЛДНР

Объявления встречаются разные: некоторые предлагают свое жилье бесплатно, некоторые просят символические суммы без залога (Подробности).

Переселенец, живущий в Челнах с 2014 года, о ситуации на Донбассе: «Просто нужно перетерпеть»

Власти Набережных Челнов ожидают прибытия переселенцев из ДНР и ЛНР. 8 лет назад, в 2014 году, для людей тоже искали крышу над головой, работу, места в садиках и школах для их детей, оказывали им помощь с документами. Семья Люльковичей – супруги с 9 детьми – тоже когда-то перебралась в Челны из Дзержинска (Подробности).

В Кремле ответили, долго ли продлится военная операция на Украине

На вопрос СМИ ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (Подробности).

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Фото: uvova.lifejournal.com

45 лет назад в этот день произошел пожар в московской гостинице «Россия». Это была крупнейшая в Европе гостиница — в ней было 3182 номера на 5300 человек.

Первый звонок, сообщавший о возгорании в здании гостиницы «Россия», поступил на пульт дежурной службы в 21 час 24 минуты 25 февраля 1977 года. Прибывшие на место происшествия пожарные присвоили пожару высшую категорию опасности. Были приняты все возможные меры по тушению пожара. И все же 42 человека погибли, более 50 получили ожоги и травмы. Спасти удалось более 1000 человек. 188 человек были эвакуированы по ручным и автоматическим лестницам.

Сама гостиница сильно пострадала. Были подготовлены проекты по модернизации здания, но в начале 2000-х годов его всё же демонтировали. Долгое время на этом месте был пустырь, затем на его месте создали парк «Зарядье».

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Алексей, Мария и Евгений.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 25 ФЕВРАЛЯ

В народе 25 февраля называется днем Алексея Рыбного. В этот день было принято употреблять в пищу блюда из рыбы и сократить употребление мяса. Православная церковь чтит память святителя Алексия Московского.

Что можно делать

Наши предки считали, что с этого момента начинается таяние снега и льда, поэтому можно начинать заниматься рыбной ловлей. В этот день было принято употреблять блюда из рыбы. Считается, что они могут привлечь удачу в дом. Главным блюдом на столе был расстегай. Рыбный бульон выливали в снег для того, чтобы привлечь весну.

Что нельзя делать

24 февраля запрещено ходить в грязной и поношенной одежде. Считается, что это может привести к несчастью. Также нельзя оставлять беспорядок в доме – это сулит конфликты и ссоры в семье. В этот день не стоит есть мясо, это считается плохой приметой. Предпочтение следует отдать блюдам из рыбы, молока, а также овощам и фруктам.