Деньги рекой: Глоба назвал три знака Зодиака, которым март 2022 года принесет финансовое везение

Март 2022 года будет финансово непростым месяцем для многих, возрастут расходы, поиск нового источника доходов будет затруднен, говорит советский и российский астролог Павел Глоба. Он считает, что только трем знакам Зодиака финансовые трудности в первый месяц весны будут не страшны. Они будут находиться с благоприятном поле влияния Меркурия, таким образом, для троих откроется коридор финансовых возможностей, и деньги рекой потекут, если не упустить свой шанс.

Телец

Для Тельцов наступает весьма удачный во всех отношениях период, с началом весны появится несколько серьезных шансов поправить финансовое положение. Вероятно новое место работы, новые проекты и денежные предложения, не отказывайтесь от них.

Павел Глоба советует оставить в стороне свойственный Тельцам прогматизм и прислушаться к внутреннему голосу, он подскажет наиболее выгодную цель.

Скорпион

Для Скорпионов также будет открыт коридор финансовых возможностей в марте, и все будет зависеть от того, как представители знака этим воспользуются. Если они будут хвататься за все дела сразу, то успеха не будет.

Если же действовать поэтапно, согласно расставленным приоритетам, то все обязательно получится. Чтобы не спугнуть финансовую удачу, Глоба советует не брать в марте денег в долг.

Стрелец

Стрельцам март обещает раскрытие внутреннего и творческого потенциала. Многие идеи будут настолько простыми и гениальными, что их быстро оценят по достоинству, а потому Стрельцам тоже стоит ждать пополнения в кошельке и на банковском счету.

Глоба советует Стрельцам не жадничать. Если кто-то обратится за помощью в марте, постарайтесь не отказывать, и тогда щедрость зеркально вернется материальными и прочими благами.