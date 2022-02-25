В Татарстане названы сроки начала весенних сельскохозяйственных ярмарок. Уже ставшие традиционными ярмарки начнутся 19 марта, в субботу. Об этом накануне сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров в рамках итоговой коллегии министерства.

Ярмарки, как и в прошлом году, будут проводиться на разных площадках весной и осенью. По итогам прошлого года, жители республики закупили на них продуктов на 1,9 миллиарда рублей.

В 2021 году овощи там продавали на 13–48% ниже среднерыночных цен, гречневую крупу — ниже на 20%, куриные яйца — на 7%, сахарный песок — на 10%. Какими будут цены в этом году, пока не сообщается.