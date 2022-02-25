Игорь Конашенков заявил, что в результате ударов российских военных перестали функционировать 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Такие данные приводит Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майорзаявил, что в результате ударов российских военных перестали функционировать 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Такие данные приводит lenta.ru

Как отметил Конашенков, выведены из строя три командных пункта, пункт базирования военно-морских сил, 11 аэродромов ВВС. Также подавлены 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук-М1".

Ранее в Минобороны отметили, что высокоточными средствами поражения удары наносят только по военным объектам, по городам ударов нет, и населению ничего не угрожает.