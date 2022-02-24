Из-за той истерики, которую устроили в украинских СМИ, люди начали в панике пытаться покинуть города Украины. Из Киева стоит бесконечная вереница машин, сообщает Первый канал . Люди стремятся побыстрее покинуть города. На вылетных магистралях стоят многокилометровые пробки.

В МВД страны призвали граждан сбавить обороты. И отметили: полиция не будет выезжать на места ДТП, у нее сейчас имеются "дела поважнее".

А вот из Мариуполя уехать жителям не дают бойцы батальона "Азов". Националисты блокировали выезды из города.