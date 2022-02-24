Ситуация с Украиной, закрытие аэропорта Казани и ожидание переселенцев: Главное на 24 февраля

Армия России начала выводить из строя инфраструктуру Украины, крупному транспорту разрешили передвижение в Татарстане, Минниханов обозначил приоритетную задачу региона в свете последних политических событий. Основное – в вечернем дайджесте.

В Минобороны РФ заявили, что российская армия начала бить высокоточными средствами по ВСУ

Выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы, авиацию ВСУ. По городам и населенным пунктам Украины ни ракетных, ни авиационных, ни артиллерийских ударов не наносится (Подробности).

В Татарстане снова разрешили движение автобусам и большегрузам по трассе

Накануне вечером дорогу пришлось закрыть в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые представляют опасность для участников движения (Подробности).

15-летний мальчик пропал без вести после ссоры с матерью

Мальчика ищут уже более трех суток, но пока безрезультатно. Ранее подросток никогда из дома не уходил, к побегам не склонен (Подробности).

Аэропорт Казани на фоне военной спецоперации на Украине отменяет ряд рейсов

Сегодня приостановлена работа 12 аэропортов в стране. Не принимают и не отправляют рейсы Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапа, Волгоград, Геленджик, Ставрополь и Астрахань (Подробности).

"Оперативно встретить": власти Татарстана назвали главную задачу РТ в свете украинских событий

"Задача республики, задача правительства [РТ], которую поставил президент [Татарстана], заключается в том, чтобы в любой момент быть оперативно готовыми встретить этих людей, которые нуждаются в помощи, и оказать им необходимую помощь", — пояснила в пресс-службе главы региона (Подробности).