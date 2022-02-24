В Татарстане, в Азнакаево, вынесли приговор 37-летнему жителю Альметьевска, который изощренным способом пытался обокрасть нефтяников. По данным пресс-службы Азнакаевской городской прокуратуры, мужчина на одной из улице в Азнакаево на экскаваторе организовал демонтаж нефтяных труб стоимостью 149 тысяч рублей.

Трубы принадлежали НГДУ "Азнакаевскнефть".

Действия его пресекла охрана, вора передали полиции. Своей вины мужчина не признал. Решением суда теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 7 тысяч рублей.