В Казани 45-летняя бухгалтер налоговой инспекции лишилась 6 миллионов рублей. Женщина перевела деньги аферистам, не вспомнив ни пункта из правил финансовой грамотности, которые по служебному долгу знает на отлично.

В течение 11 суток ее буквально терроризировали якобы работники службы безопасности банка, сообщали ей о попытках снятия денег с ее счетов. И каждый раз ей предлагали сделать переводы на резервный счет, что женщина и делала. Через банкоматы женщина перевела мошенникам более 6 миллионов.

Лишь через трое суток бухгалтер поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.