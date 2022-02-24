Киев разорвал дипломатические отношения с Россией после начала военной операции на Донбассе. Россия запустила ее после обращения глав ДНР и ЛНР за помощью для того, чтобы, как заявил Владимир Путин, "защитить жителей от агрессии ВСУ".

Владимир Зеленский обратился к народу, его речь транслировал канал "Украина 24". Он заявил, что разрывает отношения с РФ, сообщает "РБК"

"Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией", — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что Украина свою свободу не отдаст и будет защищаться.

"Россия подло, самоубийственно, напала на нашу страну, как это сделала Германия во Второй мировой. Российское государство стоит на пути зла, но многое зависит от российского народа. Граждане сами будут выбирать, на каком пути каждый из них лично", — заявил президент Украины.