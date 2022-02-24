На фоне военной спецоперации РФ на Украине отменены рейсы в южных направлениях. Туристическое операторы приступили к сбору данных о туристах, которые сейчас застряли на российском юге. Президент татарстанской Ассоциации турагентства Рамиль Мифтахов сообщил в интервью "Бизнес Онлайн", что на юге сейчас точно есть татарстанцы, ведь идет так называемый тихий санаторный сезон.

Впрочем, назвать точное число жителей республики, которые сейчас находятся на южных курортах, Мифтахов не может, ведь не все берут путевки через турагентство - сейчас многие делают покупку самостоятельно на сайте санатория по программе туристического кешбэка.

"Более-менее информацией мы будем владеть, наверное, дня через три-четыре. Сейчас те, кто не полетел, не летят вообще или обходными путями добираются до места отдыха. Пока говорить о резких изменениях, таких как отток туристов, еще рано", — прокомментировал Мифтахов.

Как сообщили ранее в Росавиации, не принимают и не отправляют рейсы аэропорты в Геленджике, Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Ставрополе, Элисте, Орле, Воронеже, Белгороде, Брянске и Курске.