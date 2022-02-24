На западе нас всегда считали врагами: Казанцы высказались о ситуации на Украине и исходе конфликта

Сегодня утром, 24 февраля, Президент России Владимир Путин второй раз выступил с обращением. На этот раз он обратился не только к россиянам, но и к жителям и солдатам Украины, а также к коллективному Западу. В своем обращении он упомянул, что российские требования об обеспечении гарантий безопасности и нерасширении НАТО на восток полностью проигнорировали и не собирались выполнять. И уже на протяжение длительного времени в Донбассе происходит не что иное, как геноцид русского народа. Так, если не остановить это сейчас, националисты и неонацисты полезут с войной на наши территории.

«Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня… Мною принято решение о проведении специальной военной операции", - президент РФ.

Корреспондент Prokazan.ru спросила у жителей Казани, что они думают о ситуации с Украиной и чем это может закончится.

По словам жительницы города, она до сих пор не верит, что два братских народа начинают конфликт друг с другом. Во многом такая ситуация возникла из-за изначально разного менталитета народа Украины, а именно западных и восточных ее территорий. Украина – исторически имеет две культуры. Линия это проходит между цивилизациями, отделяющая Запад от православия, и проходит прямо по центру этой страны.

"Переживаю, места себе не нахожу, как славянские народы могли столкнуть? Кто это сталкивает, я не понимаю. Я человеком себя считаю все-таки верующим, считаю такого не должно быть. Всегда мы жили дружелюбно с ними, там наши родственники живут, что такое происходит мне не понятно. Думаю, разделением Украины на составы закончится. Я уже не молодой человек. Еще в бытность нашу в 70-е годы отдыхали в Крыму, почему-то западная Украина относилась к нам очень враждебно. А в Донецке, допустим, люди играли с нами в карты, учили нас украинскому языку, шутили и смеялись. Мы с мужем ездили в свадебное путешествие на западную Украину, город Мукачево, к нам насторожено относились. Хочу, чтобы она разделилась и в конце концов это все прекратилось", - прокомментировала жительница Казани.

Давайте разберемся, что же это значит? Обратимся к истории становления данной страны. В прошлом западная Украина была частью Польши, Литвы и Австро-Венгерской империи. В этой части население имеет западные взгляды и признает власть Папы Римского. Исторически западные украинцы говорили по-украински и были весьма националистичны в своих взглядах. С другой стороны, население Восточной Украины было в своем большинстве православным, и значительная его часть говорила по-русски. В том числе и Крым населяли русские люди.

"Эти выборы, как заметил один американский эксперт, «отразили и даже выкристаллизовали раскол между европеизированными славянами в Восточной Украине и русско-славянским видением того, во что должна превратиться Украина. Это не столько этническая поляризация, сколько различные культуры»", - пишет в своей книге "Столкновение цивилизаций" Сэмюэл Хадингтон о выборах на Украине в 1994 году.

Такого же мнения придерживается и казанец Валерий Иванович. Он рассказал, что ситуация ужасная, но понять можно, защищать наших русских людей нужно. По его мнению, конфликт может закончится именно распадом Украины на западную и восточную территории. При это не только ДНР и ЛНР, а вся восточная Украина перейдет к нам.

Рассказывая об этом возможном исходе, он поделился с нами также воспоминаниями о поездке на 9 мая во Львов в 1975 году. По словам Валерия Ивановича, тогда он там встретил мужчину с медалями. И он подумал про мужчину: "Наш". На радостях решили угостить и отметить. Но получили предупреждение о население этой части страны.

"Он был с женой. Они спросили: "Откуда вы?" Из Казани. Сказали нам, ребят вы это бойтесь, это же вы не в Казани, мы живем тут несколько лет и то боимся сами, что нам тут бошки поотрывают. Поэтому на западной Украине всегда были не наши, так и при царе батюшке было. Короче хочется, чтобы хорошо все было", - рассказал нам житель Казани.

Другие жители считают, что можно было договориться, но увы, не смогли.

"Всё это ужасно! Кровь льется, что я могу думать, что и все люди думают. Не смогли договориться наши мужчины накануне 8 марта. Проблема непонимания идет уже давно, ни первый год, ни первое столетие. Плохо закончится, если даже не найдут языка. Людям бог дал язык для того, чтобы разговаривать, чтобы слушали и понимали друг друга", - отметила жительница нашего города.

Наконец, о том как будут развиваться события, мы можем лишь гадать. Ясно одно, люди переживают и не верят в происходящее. Но с другой стороны, понимают, что это противостояние длится уже давно. Нам остается лишь следить и надеяться, что все закончится с наименьшими потерями обеих сторон. Ведь не для того наши предки боролись за мирное небо над головой, чтобы свои шли против своих.