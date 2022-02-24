В Волгограде правоохранители разбираются в обстоятельствах внезапной смерти ученицы пятого класса. Девочка погибла в Кировском районе городе.

По данным V1.RU, школьница по видеосвязи позвонила подруге, поделилась, что использует дезодорант Garnier не по назначению. Затем связь внезапно прервалась, поскольку у школьницы сел аккумулятор телефона. А когда подруга перезвонила, то пятиклассница уже была без сознания. Спасти ее не удалось.

Известно, что семья, в которой жила девочка, характеризуется положительно, к самой девочке также никогда не возникало никаких претензий. Проводится доследственная проверка.