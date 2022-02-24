На Кубани местная жительница после домашних родов замотала ребенка в полотенце и оставила умирать в ванной. Все случилось в станице Петровской. Как сообщает "Кубань-24", 38-летняя женщина не хотела ребенка, а потому на 8-м месяце беременности вызвала у себя преждевременные роды, закрылась в ванной и там родила мальчика.

Вопреки желанию матери, малыш родился живым. Тогда мать замотала новорожденного в полотенце, и оставила в ванной умирать, закрыв дверь.

Тело крохи, который задохнулся, нашли только через две недели.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Проводится судебно-медицинская экспертиза. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.