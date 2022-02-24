В Набережных Челнах 32-летняя учительница решилась на преступление: она обокрала квартиру своей 35-летней коллеги. Потерпевший педагог обратилась в полицию и заявила, что у нее украли 16 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что более молодая коллега вынула из сумки жертвы ключи, пока шли уроки, съездила к коллеге домой, открыла дверь, обокрала квартиру, закрыла дверь и вернула ключи в сумку потерпевшей.

Заведено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.