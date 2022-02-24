Семья отравилась газом, а женщина попала в колонию после ссоры с мужем: Главное на утро 24 февраля

Праздник дал о себе знать, видимо, - в регионе повысилась ковидная статистика. На Донбассе все так же неспокойно. Беженцев оттуда в Татарстан еще не доставили, но все наготове. А пока ознакомим с самым интересным на это утро.

ПОГОДА

Сегодня будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег и мокрый снег. Ветер ожидается юго-западный, западный умеренный, без слишком сильных порывов. Дневная температура воздуха составит от -3 до +2 градусов.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

В Татарстане за последние сутки выявили 2 729 случая COVID-19. 312 из них – у детей. В медучреждения для лечения поместили 198 человек.

На сегодня всего в регионе выявлено 103 424 случая COVID-19. Болезнь унесла жизни 1 703 человек, четверых – за минувшие сутки. За период пандемии выздоровело 69 981 местных жителей, в том числе 4 222 – за последние 24 часа.

ТРАНСПОРТ

По данным синоптиков, на дорогах образуется гололедица, местами сильная.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

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Фото: yaplakal.com

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В этот день, как и всю неделю, в Мексике проходит карнавал – событие, сказать о котором «прекрасно», значит, не сказать ничего. Начинаясь примерно за неделю до Великого поста (католического), карнавальные дни проходят в обстановке красочных и шумных уличных парадов, несмолкающей музыки, танцев и фейерверков.

По окончании карнавала выбирают Королеву карнавала и (в шутку, конечно) «Страшного короля».

Чтобы увидеть сие восхитительное зрелище, стоит отправиться в один из портовых городов. Лучше всего — в Мацатлан. Ежегодно на карнавал туда приезжает более 300 тысяч людей, что ставит мексиканский карнавал в один ряд по величине с карнавалами в Рио-де-Жанейро и Новом Орлеане.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Дмитрий, Георгий, Всеволод, а также Захар, Модест и Сергей.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 24 ФЕВРАЛЯ

24 февраля отмечается народный праздник Власьев день. У славян он считается коровьим праздником, так как в этот день было принято кормить скот лучшим кормом и совершать ритуалы, оберегающие его от нечистой силы.

Что можно делать

В этот день стоит есть вареную свинину с овощами и фруктами так, как завещал Власий. В честь дня его памяти пригласите гостей и накройте стол. Святой будет покровительствовать вам весь следующий год, и вы не будете ни в чем нуждаться.

Женщинам было принято совершать особые действия. Для того, чтобы пряжа не путалась и была крепкой, ее стоит выставить на мороз. Прялкой нужно немного стукнуть своего супруга, если вы хотите, чтобы в вашей жизни все было мирно и спокойно.

Что нельзя делать

В первую очередь, 24 февраля запрещено обижать животных. Так как этот день считался коровьим праздником, то к питомцам нужно было относиться с лаской и давать им лучший корм. Нельзя, чтобы животные в этот день голодали.

Чтобы темные силы не проникали в дом в этот день, не держите открытыми двери и окна на протяжении долгого времени. Также запрещено заниматься стиркой – в противном случае вас ждут неприятности.