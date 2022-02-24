Сказочные счастливчики: Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака,которым невероятно повезет в марте

Советский и российский астролог, публицист и писатель Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, для которых март станет сказочным месяцем - им будет способствовать невероятная финансовая и карьерная удача, личное счастье будет идти по пятам.

Телец

Март 2022 года для Тельцов начнется сразу удачно, и в основном Фортуна укрепит финансовые позиции представителей знака. У Тельцов в марте появится удивительно простая и выгодная возможность подзаработать, сменить место работы, получить прибавку к зарплате.

Павел Глоба рекомендует Тельцам не упускать удачные шансы, пользоваться ими в полной мере.

Весы

Начало весны будет успешным для Весов, особенно, если их работа так или иначе связана с творчеством. Звезды пошлют Весам необходимое им вдохновение, удивительные инсайды, которые не только позволят реализоваться, но и неплохо заработать, поскольку по достоинству будут оценены.

Глоба советует Весам уже в начале марта завершить незаконченные дела, чтобы освободить место творческой и денежной энергии.

Козерог

Козерогов ждут большие успехи на работе, которые даже порой могут вызывать зависть. Бойтесь этой зависти. Чем больше вы будете получать, тем сильнее она будет становиться, считает Глоба. Следите за окружением. В целом же март подарит исполнение какого-то важного для вас желания.

Рыбы

Рыбы в марте смогут самореализоваться. Им предложат интересный и перспективный проект, отказываться не стоит. Также Рыбам выпадет шанс наладить личную жизнь в начале весны.

Глоба советует представителям знака правильно распределять силы, не перенапрягаться, не хвататься за несколько дел сразу.