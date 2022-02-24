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Сказочные счастливчики: Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака,которым невероятно повезет в марте

24.02.2022, 06:00 38 prokazan.ru
Советский и российский астролог, публицист и писатель Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, для которых март станет сказочным месяцем - им будет способствовать невероятная финансовая и карьерная удача, личное счастье будет идти по пятам.

Телец

Март 2022 года для Тельцов начнется сразу удачно, и в основном Фортуна укрепит финансовые позиции представителей знака. У Тельцов в марте появится удивительно простая и выгодная возможность подзаработать, сменить место работы, получить прибавку к зарплате.
Павел Глоба рекомендует Тельцам не упускать удачные шансы, пользоваться ими в полной мере.

Весы

Начало весны будет успешным для Весов, особенно, если их работа так или иначе связана с творчеством. Звезды пошлют Весам необходимое им вдохновение, удивительные инсайды, которые не только позволят реализоваться, но и неплохо заработать, поскольку по достоинству будут оценены.
Глоба советует Весам уже в начале марта завершить незаконченные дела, чтобы освободить место творческой и денежной энергии.

Козерог

Козерогов ждут большие успехи на работе, которые даже порой могут вызывать зависть. Бойтесь этой зависти. Чем больше вы будете получать, тем сильнее она будет становиться, считает Глоба. Следите за окружением. В целом же март подарит исполнение какого-то важного для вас желания.

Рыбы

Рыбы в марте смогут самореализоваться. Им предложат интересный и перспективный проект, отказываться не стоит. Также Рыбам выпадет шанс наладить личную жизнь в начале весны.
Глоба советует представителям знака правильно распределять силы, не перенапрягаться, не хвататься за несколько дел сразу.
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Гаишники не поняли юмора и наказали водителя, который ради эксперимента заморозил свой автомобиль
00:01, 17.02.2022
Я тебя породил, я тебя и убью: пенсионер за 500 тысяч нанял киллера для собственного сына
20:00, 16.02.2022
В рюкзаке школьницы, погибшей при падении с крыши, нашли записку к бабушке - о чем она ее просила?
15:34, 16.02.2022
Следком проверит центр развития, в котором ребенка били куском сырого мяса
15:19, 16.02.2022
Ученикам 8 класса задали решить задачу о скорости остывания трупа и алиби убийцы: а вы решите ее?
13:36, 16.02.2022
Мигранты на автобусной остановке жестоко избили учительницу и ее дочь
13:07, 16.02.2022
Задохнулся и никто не помог: семилетний ребенок погиб под завалом снега
11:39, 16.02.2022
Полицейские задержали мужчину, который изнасиловал свою дочь-инвалида, девушка забеременела
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В заваленной мусором квартире нашли двух голодных восьмимесячных малышей
08:42, 16.02.2022
Прошения не подействовали: бывшему ректору КФУ Ильшату Гафурову суд продлил арест
08:27, 16.02.2022
В Москве сбили топовую звезду TikTok Даню Милохина
08:18, 16.02.2022
Известный математик рассчитал для России вероятность войны в скором будущем
05:00, 16.02.2022
Воспитатель детского сада воровала у детей золотые крестики
01:00, 16.02.2022
ФСБ требует арестовать за госизмену мужчину, который живет рядом с космодромом
00:01, 16.02.2022
Из-за неудачной шутки: женщина сбежала от супруга в пижаме и насмерть замерзла в лесу
19:00, 15.02.2022
49-летний депутат пять лет насиловал школьниц и все снимал на видео
15:43, 15.02.2022
В родильном доме матери отказались отдать младенца из-за долга
14:41, 15.02.2022
По-другому никак: заболевшего мужчину доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора
14:24, 15.02.2022
Страстно захотелось любви: двое мигрантов из Средней Азии изнасиловали женщину
10:11, 15.02.2022
Молодая учительница переехала в глубинку учить детей и погибла из-за бытового пустяка
09:50, 15.02.2022
Стоял неподвижно, как манекен: мужчина заживо сгорел прямо на городской площади
09:39, 15.02.2022
Юристы пояснили, кому за долги могут заморозить водительские права
08:44, 15.02.2022
Новорожденный выжил вопреки всему, когда мать сбросила его с четвертого этажа
08:30, 15.02.2022
Только живи: сын Владимира Жириновского опубликовал трогательный пост в Сети
01:00, 15.02.2022
Барская охота: прокурора с друзьями, которые вышли поохотиться, брали при помощи ОМОНа
00:01, 15.02.2022
Пятимесячная девочка умерла после того, как врач отказался ее госпитализировать
20:00, 14.02.2022
Пенсионерка стала фигуранткой дела после озвученного призыва вернуть СССР
15:00, 14.02.2022
У Владимира Жириновского диагностирован воспалительный процесс в головном мозге
14:05, 14.02.2022
Казань принимает участие в голосовании на звание лучшего города России
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Звезду Дня рождения Буржуя Валерия Николаева положили в психиатрическую клинику
10:44, 14.02.2022
Мать жила с дочкой в холодном гараже, а квартиру сдавала: теперь ее будут судить
10:08, 14.02.2022
В больнице пациенты полтора часа пролежали рядом с погибшим от рака мужчиной
09:54, 14.02.2022
Синоптики сообщили, что к концу недели погода опередит климат на 50 дней
08:59, 14.02.2022
Мужчина держал запертыми в гараже пятерых подростков, которых подозревал в наркоторговле
08:26, 14.02.2022
Очень любил ее: пенсионер застрелил жену, чтобы та не мучилась от тяжелой болезни
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Мать пыталась зарезать своего пятилетнего сына, мальчик в тяжелом состоянии
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Дети нашли на прогулке в городском парке останки 88-летней женщины
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10-месячного ребенка нашли мертвым в частном доме
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18:13, 11.02.2022
Мужчина на глазах у детей поджег машину с бывшей женой внутри
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08:53, 11.02.2022
Гей-свидание не удалось: Убил и расчленил труп, а останки выкинул на мусоросжигательном заводе
05:00, 11.02.2022
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01:00, 11.02.2022
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20:00, 10.02.2022
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Школьника, который задумал взрыв здания ФСБ в Minecraft, осудили на 5 лет колонии
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Бабушка залила фекалиями региональный офис Газпрома из-за долга в 300 рублей
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Врач Елена Малышева рассказала, когда при омикроне нужно срочно вызывать скорую
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Мать пыталась приучить свою 10-летнюю дочь к наркотикам
00:01, 10.02.2022
Мужчины с битами напали на продовольственный магазин и убили продавщицу
20:00, 09.02.2022
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
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В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью