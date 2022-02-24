Сегодня, 24 февраля, жители Приволжского района Казани останутся на сутки без воды. Коммунальщики будут проводить работы по подключение водопровода. Воду отключат с 9.00 до 9 утра 25 февраля, об этом сообщила пресс-служба МУП "Водоканал".

Под полное отключение попадут дома, расположенные по адресам: №195а по Оренбургский тракт №195, дома поселка Матур по улицам Султана Габаши, Матур и Урманлы, в переулке Матур и по проспекту Победы.

Снижение давления воды или частичное ее отсутствие возможно в домах, расположенных на улицах Азамат, Андрея Адо, Гарифа Ахунова, Братьев Батталовых, Мидхата Булатова, Рауиса Гарееева, Ласковая, Сиреневая, Баки Урманче, Уютная и Ферма-2, а также по Оренбургскому тракту.

Заказать подвоз воды можно по телефону 8 (843)231-62-60.