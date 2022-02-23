В Казани обвалился фасад футбольного манежа "Искандер". По данным издания "Бизнес Онлайн", причиной стал неубранный с крыши снег. Давления мокрого снега не выдержала часть бокового фасада футбольного манежа.

Несущие конструкции не пострадали, но декоративное оформление разлетелось по всему периметру здания.

Здесь тренируются игроки клуба "Нэфис", футбольной любительской лиги, молодежной команды "Рубина" и регби-клуб "Стрела". Пока тренировки временно вынуждены были приостановить.

Установлено, что в последний раз крышу очищали около двух недель тому назад.