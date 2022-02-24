У 50% переболевших коронавирусом в течение нескольких месяцев после болезни развиваются заболевания сердца и сосудов. Об этом рассказал руководитель российского Минздрава Михаил Мурашко. Если же ковидом переболел человек с хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы, то риск увеличивается в 5-7 раз.

"Очень важно, что риск повышенной смертности у пациентов, имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания, возрастает до пяти-семи раз. Поэтому пациенты, которые какие-то предъявляют жалобы со стороны сердца, когда ощущают перебои, тяжесть, утомляемость повышенную, снижение толерантности к физической нагрузке, им просто необходимо обратиться за медицинской помощью",— подчеркнул Мурашко.