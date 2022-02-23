ФСБ России сообщает о предотвращении теракта в одном из православных храмов в Крыму. Как сообщает ТАСС, задержаны шестеро сторонников украинского "Правового сектора" (организация считается экстремистской и запрещена в РФ).

Все задержанные являются россиянами. Они готовили подрыв самодельной бомбы в храме.

В гараже одного из них были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства и взрывчатые вещества.

"В телефонах радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет", — говорится в сообщении ФСБ.